القاهرة - سامى عبدالفتاح



يدخل اليوم الزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا، في تحد جديد بالدوري المصري، بمواجهة الإسماعيلي بقيادة مدربة الجديد أحمد حسام ميدو، ضمن الجولة العشرة لمسابقة الدوري، وذلك في الثامنة مساء بتوقيت الكويت، والتي تأتى بعد أيام من اخفاق حامل اللقب أمام المقاولون العرب بتعادل سلبي ليستقر بالمركز الثاني برصيد 21 نقطة، بينما يقبع الإسماعيلي في المركز الـ16 برصيد 6 نقاط فقط.



وتسبق هذه المباراة مواجهة المصري مع أسوان في السادسة مساء.



وكان بيراميدز قد قص شريط هذه الجولة أمس الأول بتحقيق فوز كبير على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة.



إلى ذلك، كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن تلقيه خطابا من الاتحاد الدولي باستمرار إيقاف لاعب الأهلي محمود عبد المنعم «كهربا»، حيث تضمن خطاب «فيفا» ضرورة سداد غرامة قدرها 2.4 مليون دولار لصالح الزمالك أولا قبل عودة اللاعب للاشتراك في المباريات من جديد بعد انتهاء إيقاف الـ 6 أشهر التي كانت ضمن العقوبة المفروضة على اللاعب.