الدوحة - فريد عبدالباقي



كثف المنتخب القطري لكرة القدم تحضيراته استعدادا للمشاركة في كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 25»، والتي ستقام في مدينة البصرة العراقية خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل، ويتطلع المنتخب القطري الذي سيشارك في البطولة بمنتخب الرديف للمنافسة على لقب البطولة، ومصالحة الجماهير القطرية الغاضبة من سوء الأداء في مونديال قطر التي اختتمت مؤخرا وخروج العنابي من دور المجموعات بدون تحقيق أي انتصار.



وكان الجهاز الفني بقيادة البرتغالي برونو ميغيل بينيرو قد استقر على قائمة المنتخب بتواجد كل من مشعل برشم، ويوسف عبدالله، وطارق سلمان، وعبدالله اليزيدي، وفيصل محمد، ومصطفى مشعل، ومحمد وعد، ويوسف عبدالرزاق، وهاشم علي، وسالم الهاجري، وعلي أسد «السد»، وإسماعيل محمد، وشهاب الليثي، ومحمد عماد، ودياب هارون، وعاصم مادبو، ومحمد مونتاري، وعبدالرحمن فهمي، «الدحيل»، ونايف الحضرمي، وتميم منصور «الريان»، وهمام الأمين وعمرو سراج، وأحمد علاء «الغرافة»، وأحمد فاضل وخالد منير وحازم أحمد «الوكرة»، ومحمود أبو ندى وجاسم جابر «العربي».



ومن المقرر أن تغادر بعثة العنابي إلى مدينة البصرة العراقية 4 يناير المقبل، استعدادا لخوض مباراته الأولى 7 يناير المقبل أمام منتخبنا الوطني «الأزرق»، على ستاد الميناء الأولمبي، ضمن مباريات المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبي الإمارات، والبحرين، وتنطلق مباريات البطولة باللقاء الافتتاحي يوم 6 يناير بين منتخبي العراق (المستضيف) وسلطنة عمان ضمن منافسات المجموعة الأولى، على ستاد البصرة الدولي.



هذا، وأعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن قائمة المنتخب القطري لكرة القدم تحت 20 سنة استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023 التي تستضيفها أوزبكستان والمؤهلة لنهائيات كأس العالم.



وضمت قائمة «العنابي» الذي يشارك بالنهائيات القارية للمرة الـ16 في تاريخه 27 لاعبا وهم: أحمد رياض، علي محمد، شنين العبدالرحمن (الدحيل)، مصطفى السيد، سامي مازن، إبراهيم محمد (الريان)، الهاشمي الحسين، أمير حسن، محمد خالد (العربي)، مهدي سالم، طلال الشعيبي (السد)، جاسم الشرشني، عيسى النجار (الأهلي)، يوسف طارق، نبيل عرفان (الوكرة)، أنس عبدالسلام، أحمد هجانه (الشمال)، أواب العوض (السيلية)، محمد منصور (الغرافة)، أبوبكر محمد (الخور)، فارس سعيد، مبارك شنان، حسن الغريب، مصطفى عصام (كولتورال ليونيسا الإسباني)، أحمد الراوي، راشد العبدالله (الكوركون الإسباني)، شلبان عبدالله (أوبين البلجيكي).



وكانت قرعة البطولة قد أوقعت العنابي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات كل من أستراليا وصيف بطل عام 2010 وإيران وفيتنام التي بلغت الدور قبل النهائي في نسخة عام 2016.



وسجل «العنابي» نتائج مميزة ضمن المجموعة الثانية في التصفيات، وتمكن من اعتلاء صدارتها بالعلامة الكاملة برصيد (12) نقطة جمعها من (4) انتصارات متتالية، حيث فاز على كل من منتخبات نيبال، وبوتان، وبنغلاديش ثم البحرين، مقابل 7 نقاط لكل من البحرين وبنغلاديش، و3 نقاط لبوتان، في حين بقي رصيد نيبال خاليا من النقاط، وسجل 14 هدفا، مقابل دخول هدف واحد فقط في مرماه.



جدير بالذكر أن «العنابي للشباب» توج بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه في نسخة ميانمار 2014، كما تأهل للدور قبل النهائي في نسخة 2018 التي استضافتها إندونيسيا.