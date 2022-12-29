رهن الاتحاد المغربي لكرة القدم مشاركته في نهائيات كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين المقررة في الجزائر، برحلة جوية مباشرة من العاصمة (الرباط) إلى «قسنطينة» مستضيفة مباريات «أسود الأطلس»، في ظل إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات المغربية منذ أكثر من عام.



وأوضح الاتحاد المغربي للعبة في بيان عقب اجتماع للمكتب المديري أنه بعث برسالة الى الاتحاد الأفريقي بخصوص «احترام بنود دفتر التحملات لاستضافة البطولات الأفريقية، خاصة في ما يخص بتسهيل ظروف المنتخبات المشاركة، حيث طالب بسفر المنتخب الوطني الى مدينة قسنطينة التي ستستضيف مباريات النخبة المغربية في هذه البطولة عبر رحلة مباشرة انطلاقا من مدينة الرباط وبواسطة طائرة خاصة للخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية».



وأضاف البيان «في حال رفض ذلك، قرر المكتب المديري بالإجماع عدم المشاركة في هذه البطولة» التي قرر خوض غمارها بمنتخب تحت 23 عاما بدلا من منتخب المحليين المتوج بلقبها في النسختين الأخيرتين عام 2018 على أرضه و2020 في الكاميرون.



وستقام البطولة المخصصة للاعبين المحليين في الفترة الممتدة بين 13 يناير و4 فبراير المقبلين في الجزائر، ووقع المغرب في المجموعة الثالثة التي تضم السودان ومدغشقر وغانا.