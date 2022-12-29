أعاد نجم دالاس مافريكس العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش كتابة سجل الأرقام القياسية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الثلاثاء بـ «تريبل دابل» مذهلة عندما قاد فريقه إلى الفوز على نيويورك نيكس 126-121 بعد التمديد.



وسجل دونتشيتش 60 نقطة مع 21 متابعة و10 تمريرات حاسمة، وأصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين (NBA) يحقق «تريبل دابل» بـ 60 نقطة و20 متابعة على الأقل.



كما بات دونتشيتش (2.01 م) ثاني لاعب بعد جيمس هاردن يسجل 60 نقطة في «تريبل دابل» حيث سجل الأخير 60 نقطة مع 10 متابعات و11 تمريرة حاسمة في عام 2018 عندما كان يدافع وقتها عن ألوان هيوستن روكتس.



وقال مدرب مافريكس جايسون كيد «إنه استثنائي» مشيدا بنجمه السلوفيني الذي سرق كرتين وصد واحدة في المباراة، مضيفا: أن يقوم اللاعب بشيء لم يتم القيام به من قبل، فهذا أمر صعب، قام بذلك بعض اللاعبين الرائعين قبله.



سجل دونتشيتش رقمين قياسيين شخصيين في مسيرته الاحترافية بـ60 نقطة و21 متابعة في طريقه إلى الـ «تريبل دابل» السابعة له هذا الموسم، مساهما بشكل كبير في تحقيق فريقه للفوز الرابع تواليا والـ 19 في 35 مباراة حتى الآن وتعزيز موقعه في المركز السادس للمنطقة الغربية.



وكان نيويورك نيكس صاحب الأفضلية أغلب فترات الوقت الأصلي حتى أنهم تقدموا بفارق 12 نقطة في الربع الثالث (92-80)، وكانوا متقدمين بفارق تسع نقاط قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة (108-99)، لكن دونتشيتش تعملق في مدى 60 ثانية بتسجيله 10 نقاط رافعا غلته إلى 53 نقطة منتزعا التمديد في الثانية الأخيرة، عندما أهدر رمية حرة عمدا ليستعيد الكرة ويسجل سلة التعادل (115-115).



وتابع نجم دالاس مافريكس تألقه في الوقت الإضافي بتسجيله 7 من نقاط فريقه الـ 11.