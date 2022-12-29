وصل نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش أمس إلى أستراليا، وذلك بعد عام واحد من ترحيله بسبب رفضه الخضوع للقاح المضاد لكوفيد-19 بحسب ما أعلن رئيس الاتحاد الأسترالي للعبة، للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس التي تبدأ منافساتها خلال الفترة من 16 حتى 29 يناير المقبل.



وكانت الحكومة الأسترالية منعت في البداية ديوكوفيتش من دخول البلاد على مدى ثلاث سنوات بعد خسارته معركته القضائية في هذا الصدد قبل ان ترفع الإجراءات المفروضة على الزوار القادمين اليها لإبراز برهان على تلقيهم اللقاح.



وأكدت الحكومة الاسترالية في نوفمبر الماضي بأن ديوكوفيتش الفائز ببطولة استراليا المفتوحة 9 مرات لم يعد ممنوعا من دخول أراضيها ومنحته تأشيرة دخول للمشاركة في بطولتها المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام والمقررة الشهر المقبل.



وأعرب رئيس الاتحاد الاسترالي كريغ تايلي عن أمله في ان يرحب الانصار المحليون بعودة ديوكوفيتش بقوله الى عدد من الصحافيين: «نرحب بعودته الى استراليا، اعتقد انه في صدد الوصول الى أديلاييد وأنا أتكلم إليكم وأعتقد بأنه سيكون اللاعب الذي يسعى الجميع الى التغلب عليه».



من جانبه، أعرب الإسباني رافايل نادال أمس عن سعادته بعودة غريمه الصربي نوفاك ديوكوفيتش الى المشاركة في بطولة استراليا المفتوحة، وقال «نوفاك هنا، هذا أمر جيد للتنس وربما يكون جيدا للجماهير».



ويستهل الماتادور الإسباني الذي رزق بمولود مؤخرا، استعداداته بالمشاركة في كأس «يونايتد»، وهي بطولة مختلطة للفرق تم استحداثها أخيرا وتنطلق اليوم في مدن سيدني وبريزبين وبيرث.



أما بالنسبة لديوكوفيتش، الفائز تسع مرات في ملبورن ويبحث عن التتويج العاشر مطلع العام المقبل، فسيبدأ جولته الأسترالية بالمشاركة في دورة أديلايد.