القاهرة ـ ناهد إمام



أعلن رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري إنه تم التوافق مع نقابات وشعب التخليص الجمركي على تقدير مقابل خدمة التخليص الجمركي لسيارات المصريين بالخارج، بحيث لا تتجاوز 3 آلاف جنيه.



وأضاف غتوري أنه تم تحديد مكاتب التخليص الجمركي الراغبة في إنهاء إجراءات التخليص عن هذه السيارات، وستتم إتاحتها خلال أيام على «الأبلكيشن»، إضافة إلى إتاحة التطبيق الخاص للشراء من الوكلاء التجاريين الموجودة لهم سيارات بالمناطق الحرة في مصر التي تخضع للإجراءات والقواعد نفسها المقررة لاستيراد سيارة من دولة الإقامة، حيث توفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لسيارات المناطق الحرة، من الخارج، بافتراض أن الشحن من دولة الإقامة.



وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات تضم مديري جمرك السيارات بمختلف المنافذ الجمركية بما يضمن سرعة الإفراج الجمركي، حيث يختصون بالتدخل الفوري لتذليل أي عقبات، موضحا أنه سيتم نشر أسماء أعضاء غرفة العمليات بالمنصة الإلكترونية «الأبلكيشن»، بما يمكن المصريين بالخارج من التواصل معهم متى اقتضت الضرورة.