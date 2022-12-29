أعلن الكرملين أمس رفضه خطة السلام المؤلفة من عشر نقاط، والتي وضعها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي تعهد بمواصلة إعداد قوات الدفاع للعام المقبل، مشددا على أن بلاده وحدت الاتحاد الأوروبي، وأنها «تقترب من النصر على العدو الروسي».



وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف «لا يمكن أن تكون هناك خطة سلام في أوكرانيا لا تأخذ في الاعتبار حقائق اليوم فيما يتعلق بالأراضي الروسية مع انضمام أربع مناطق إلى روسيا. والخطط التي لا تأخذ هذه الحقائق في الاعتبار لا يمكن أن تكون سلمية»، رغم أن موسكو لا تفرض سيطرتها الكاملة على أي من المناطق الأربع.



ويروج زيلينسكي لخطة السلام التي أعلن عنها لأول مرة في نوفمبر، حيث ناقشها مع الرئيس الأميركي جو بايدن وآخرين، وحث زعماء العالم على عقد قمة عالمية للسلام بناء على تلك الخطة.



وتدعو الخطة إلى سحب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية المعترف بها دوليا، ما يعني تخلي روسيا عن المناطق الأربع التي احتلتها خلال غزو أوكرانيا إلى جانب شبه جزيرة القرم التي استولت عليها موسكو عام 2014.



وتشمل أيضا «السلامة الإشعاعية والنووية، بالتركيز على استعادة الأمن حول أكبر محطة نووية في أوروبا وهي محطة زابوريجيا في أوكرانيا التي تخضع حاليا للسيطرة الروسية»، اضافة الى «الأمن الغذائي، بما يشمل حماية وضمان صادرات الحبوب الأوكرانية لأفقر الدول في العالم».، وإعادة وحدة الأراضي الأوكرانية وتأكيد روسيا عليها بموجب ميثاق الأمم المتحدة في بند قال عنه زيلينسكي إنه «غير قابل للتفاوض».



وتدعو الخطة كذلك إلى سحب القوات الروسية ووقف العمليات القتالية وإعادة الحدود بين أوكرانيا وروسيا الى سابق عهدها.



كذلك تنص الخطة على أمن الطاقة، بالتركيز على قيود الأسعار على موارد الطاقة الروسية إضافة إلى مساعدة أوكرانيا في إصلاح وتأهيل البنية التحتية للكهرباء التي تضرر نحو نصفها من الهجمات الروسية.



وتؤكد على ضرورة الإفراج عن كل السجناء والمبعدين بما يشمل أسرى الحرب والأطفال الذين تم ترحيلهم لروسيا، اضافة إلى تحقيق العدالة، بما يشمل تأسيس محكمة خاصة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب من روسيا.



وتشير خطة زيلينسكي للسلام إلى أهمية منع إبادة البيئة الطبيعية والحاجة لحماية البيئة بالتركيز على إزالة الألغام وإصلاح منشآت معالجة المياه.، ومنع تصعيد الصراع وبناء هيكل أمني في الفضاء اليورو-أطلسي بما يتضمن ضمانات لأوكرانيا.



واخيرا، تؤكد الخطة على ضرورة انتهاء الحرب من خلال توقيع وثيقة من كافة الأطراف المعنية.