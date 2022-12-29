منصور السلطان



تحت إشراف وقيادة مدير عام أمن الجهراء، تمكن رجال دوريات إسناد المديرية من ضبط 8 شباب قاموا بالاستهتار والرعونة في منطقة سعد العبدالله خلال هطول الأمطار.



ووفق مصدر أمني أفاد «الأنباء» بأن عدة بلاغات وردت مساء أول من أمس لغرفة عمليات وزارة الداخلية من قبل مواطنين من قاطني منطقة سعد العبدالله يفيدون بأن عدة شباب يقومون بالاستهتار والرعونة بسياراتهم في الشوارع الداخلية معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر، بالإضافة الى التسبب في إزعاج الأطفال وكبار السن، وعليه أمر مدير عام أمن الجهراء ضباط وأفراد دوريات الإسناد لمداهمة الموقع وإلقاء القبض على المستهترين، حيث تم ضبط 8 أشخاص وإحالتهم إلى المرور وسحب 8 سيارات وإحالتها إلى كراج المرور.