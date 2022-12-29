استقبل السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بقصر البركة العامر أمس.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية، تسلم السلطان هيثم رسالة خطية من الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي تتعلق بأوجه التعاون القائم بين البلدين الصديقين بمختلف المجالات في إطار العلاقات الثنائية الطيبة التي تجمعهما.



ونقل عبداللهيان خلال المقابلة تحيات وتمنيات رئيسي للسلطان هيثم بن طارق بدوام الصحة والعافية وللشعب العماني بمزيد من الرقي والرخاء، فيما حمل سلطان عمان وزير الخارجية الإيراني نقل تحياته وتمنياته للرئيس الإيراني بموفور السعادة والهناء وللشعب الإيراني الصديق بمزيد من التطور والازدهار.



كما جرى خلال المقابلة بحث مسارات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة ومجمل المستجدات الإقليمية والدولية.



وعلى هامش زيارته لعمان، اعتبر وزير الخارجية الإيراني، أن نافذة المفاوضات النووية مازالت «مفتوحة» لكنها لن تبقى كذلك «إلى الأبد»، منتقدا «نفاق» القوى الغربية.



واستنكر عبداللهيان «نفاق» الدول الغربية «خصوصا الولايات المتحدة»، مشددا على أنه «غير متأكد من أن النافذة المفتوحة اليوم ستبقى كذلك غدا». ونبه الوزير الى أنه «إذا أراد الغرب الاستمرار في سلوكه المنافق والتدخلي، فسنتجه إلى مسار آخر».



وردا على سؤال حول احتمال وساطة عمانية في المحادثات النووية المتعثرة، أكد حسين أمير عبداللهيان أن «السلطات العمانية لعبت دائما دورا إيجابيا وبناء في تقريب وجهات النظر بين الأطراف».