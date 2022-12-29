عبدالله قنيص



شنّ رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة حملة أمنية أمس الأول على المخالفين لقانون الإقامة والمطلوبين في 4 مناطق، واستطاعوا إلقاء القبض على 68 وافدا مخالفين لقانون الإقامة ومطلوبين، وذلك ضمن الخطة الأمنية لضبط المخالفين.



وفي التفاصيل، فإنه بعد رصد عدد من المخالفين في مناطق صناعية الفحيحيل وسكراب أمغرة وجليب الشيوخ والجهراء من قبل رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، تمت مداهمة المواقع مساء أول من أمس وإلقاء القبض على 68 وافدا من مختلف الجنسيات مخالفين لقانون الإقامة ومطلوبين على ذمة قضايا، تمت إحالتهم إلى الجهات المختصة.



كما قامت بضبط مكتب خدم وهمي يأوي شخصين في منطقة المنقف لتتم إحالتهما إلى جهات الاختصاص لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحقهما.