سعود عبدالعزيز



تمكن رجال مباحث تيماء من إلقاء القبض على مواطن مطلوب على ذمة 3 قضايا سرقات، حيث تم ضبطه في البر بعد كمين محكم وإحالته إلى جهات الاختصاص ورفع تقرير بالواقعة.



وفي التفاصيل، فقد قال مصدر أمني لـ «الأنباء» إن تحريات ومراقبة الشاب وهو من مواليد 1991 أسفرت عن رصده في البر الواقع خلف صناعية الجهراء.



وأضاف: بعد تحديد موقع المطلوب تمت مداهمته غير أنه قاوم رجال المباحث محاولا الهرب لكن محاولته باءت بالفشل، حيث تم القبض عليه قبل الوصول إلى السيارة التي كان ينوي الهرب بها.



وتابع المصدر: تبين لاحقا أن المركبة مسروقة أيضا من سكراب أمغرة وأن الشخص من أرباب السوابق.