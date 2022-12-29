يشكل اللون الأزرق السماوي لمياه البحر في خليج تايلند متعة للسياح وصورة بديعة مثالية للبطاقات البريدية، لكن مرضا غامضا يدمر الشعب المرجانية تحتها، يحير العلماء الذين يفتقرون إلى الإمكانات، ويهدد الاقتصاد المحلي.



وتقول عالمة المحيطات لاليتا بوتشيم، بعد عملية غوص أجرتها قبالة جزيرة سماي سان جنوب شرق بانكوك، «لم أر ظاهرة كهذه من قبل».



وتغطي بقع صفراء كبيرة قسما من الشعب المرجانية التي أصبحت ضحية لبكتيريا قاتلة لم تقض حتى الآن نهائيا على هذه الزاوية المفضلة للغواصين الهواة.



والمرض الذي يعرف بـ «الشرائط الصفراء»، رصد للمرة الأولى عام 2021 في مقاطعة تشونبوري (جنوب شرق تايلند).



ويتزايد قلق العلماء من الانتشار السريع للمرض بسبب عدم وجود أي علاج معروف يقضي على البكتيريا التي رصدت للمرة الأولى في فلوريدا خلال تسعينيات القرن العشرين.