«المالية» حولت مليوناً و764 ألف دينار لصرف البدل النقدي لرصيد الإجازات لموظفي «البيئة»



بشرى شعبان - أسامة أبوالسعود - دارين العلي - عاطف رمضان - عبدالكريم العبدالله



أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري أن الدفعة الأولى لصرف البدل النقدي للاجازات لـ 500 موظف سيتم تحويلها إلى البنوك اليوم الخميس وسيتبعها صرف الدفعات الأخرى فور انتهاء الجهات الرقابية من مراجعتها واعتمادها.



وعلى صعيد متصل، كشف مصدر خاص في «الشؤون» لـ «الأنباء» عن ان 3000 موظف في الوزارة ممن تنطبق عليهم شروط صرف بدل الاجازات النقدي سيتم الصرف لهم بعد انتهاء المراقبين الماليين من التدقيق والاعتماد.



وأشار المصدر الى ان الوزارة وضعت جدولا زمنيا حيث يتم كل اسبوع الصرف لـ 500 موظف ويكتمل الايداع لكل المستحقين مع نهاية شهر يناير، مؤكدا ان الوزارة تستقبل طلبات جديدة وفق القرار بشكل دائما وبإمكان اي موظف لم يستفد من البدل النقدي ان يتقدم مع مطلع السنة المالية الجديدة بداية ابريل.



من جانبه أعلن وكيل وزارة العدل بالتكليف خالد الدخيل، أنه بناء على توجيهات وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز ماجد الماجد، أن وزارة العدل قد انتهت من إجراءات صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة للموظفين المستحقين لها وفقا للشروط والضوابط الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2022 المعدل بالقرار رقم 38 لسنة 2022، حيث سيتم تحويلها لحسابات الموظفين على دفعات.



بدوره أعلن مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية أحمد الهداب عن صرف البدل النقدي لرصيد الإجازات الدورية لموظفي المؤسسة البالغ عددهم 765 موظفا في حساباتهم خلال الأيام القادمة.



وأضاف الهداب في تصريح صحافي، أن المؤسسة ستحول البدل النقدي لبيع رصيد الإجازات إلى البنوك في الأيام القادمة للمستحقين الذين انطبقت عليهم الشروط.



ولفت الى انه بناء على تعليمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني عمار العجمي بالاستعجال بصرف البدل النقدي عملت المؤسسة منذ صدور القانون حيث مكنت الموظفين على التقديم من خلال نظامها الآلي اختصارا للوقت والجهد وتسريعا لوتيرة العمل.



وفي وزارة الصحة تقوم مراقبة شؤون التوظف التابعة لديوان الخدمة المدنية بالتدقيق على مشاريع قرارات الدفعات الأولية من قرارات صرف البدل النقدي لـ «الإجازات» الخاص بوزارة الصحة، والذي يشمل قطاعات الوزارات وإداراتها في ديوان عام الوزارة وبعض المناطق الصحية التي رفعت كشوفاتها للوزارة.



وذكرت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»، أنه بعد الانتهاء من التدقيق سيتم تحويلها الى الجهازين الإداري والمالي في وزارة الصحة تمهيدا لعملية الصرف.



وأوضحت المصادر أن وزارة الصحة تعمل على قدم وساق للانتهاء من صرف البدل النقدي لـ «الإجازات» للعاملين في وزارة الصحة، حيث تقوم برفع الكشوفات التي تصل إلى الوزارة أولا بأول لمراقبة شؤون التوظف التابعة لديوان الخدمة المدنية للتدقيق عليها، وسترفع بقية الكشوف عند وصولها مباشرة.



بدورها، أعلنت الهيئة العامة للبيئة عن تحويل مبلغ وقدرة 1764000 دينار من قبل وزارة الماليه لصرف البدل النقدي لرصيد الإجازات لموظفي الهيئة العامة للبيئة المستحقين.



وأشار نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية والتطوير الإداري جوهر الصالح إلى أن المدير العام الشيخ عبدالله الأحمد قد وجه للاستعجال بصرف البدل النقدي لصرف رصيد الإجازات لمستحقيه من بداية صدور القانون، منوها إلى أنه سيتم إيداع مبالغ البدل في حسابات المستحقين خلال الأيام القادمة دون اي تجزئة.