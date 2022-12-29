عبدالعزيز الفضلي



تختتم اليوم الخميس اختبارات الفترة الدراسية الأولى لطلبة الصفين العاشر والحادي عشر، حيث كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن النتائج الأولية مطمئنة وتبشر بالخير، مشيرة إلى أن وزارة التربية نجحت في الحفاظ على سير عملية الامتحانات وسط أجواء ومناخ مناسب وفرته للطلبة واللجان العاملة في المدارس.



وأضافت أن الوزارة مع نهاية امتحانات المرحلة المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر تكثف حاليا جهودها استعدادا لاختبارات الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي، التي ستنطلق 4 من يناير المقبل، مشيرة إلى أن قطاع التعليم العام يضع اللمسات الأخيرة على إصدار قرار تدوير مديري مدارس المرحلة الثانوية، والذي من المتوقع صدوره بعد عطلة رأس السنة مباشرة.



من جهة اخرى، أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني قرارا يقضي بنقل مراقب الخدمات العامة بمنطقة الفروانية التعليمية ناصر الشمري للعمل مديرا لمكتب وزير التربية وندبه لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدور القرار، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار والعمل بموجبه.