وجه النائب سعود العصفور سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، بشأن إغلاق بعض رياض الأطفال والمدارس في منطقة الفحيحيل.



ونص السؤال على ما يلي:



في شأن بعض رياض الأطفال والمدارس في منطقة الفحيحيل، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ تاريخ إغلاق روضة الفتح قبل تسليمها إلى القطاع الخاص، والأسباب التي دعت إلى ذلك الإجراء، وإذا كان الغلق بسبب تقارير إنشائية، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه التقارير.



2 ـ هل أجرت وزارة التربية أو المستخدم الحالي أي أعمال ترميم وصيانة لمبنى الروضة قبل إعادة افتتاحها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بما يثبت القيام بتلك الأعمال.



3 ـ متى سلم مبنى روضة الفتح لمدرسة تابعة للقطاع الخاص؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من العقد المبرم بين الوزارة والمستخدم الحالي للمبنى.



4 ـ ما أسباب إغلاق مدارس منطقة الفحيحيل (المعهد الديني، ومدرسة الفرزدق، ومدرسة لطيفة الفارس، وروضة الأمل)؟ مع تزويدي بصورة ضوئية لأي تقرير استند إليه في هذا الإجراء.



5 ـ ما خطة الوزارة الحالية لإعادة استخدام هذه المدارس؟ مع تزويدي بالجدول الزمني المحدد لكل مدرسة على حدة.