سأل النائب عبدالله تركي الأنبعي وزير الصحة عن عدد المراكز والمستوصفات والمستشفيات الأهلية وعن عدد لجان التفتيش على المراكز وقواعد اختيارها.



وطلب الأنبعي من وزير الصحة في السؤال البرلماني موافاته باللوائح أو المعايير المعتمدة للتفتيش والتدقيق على المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الخاصة.



وهل هذه المعايير مطبقة على مستشفيات وزارة الصحة؟



وتابع وكيف تم اعتماد هذه اللوائح والمعايير وآلية مراجعتها وتحسينها؟ وما المرجع العلمي المعتمد لهذه المعايير والأنظمة؟



وطلب الأنبعي السيرة الذاتية للوكيل المساعد المسؤول عن القطاع الأهلي بوزارة الصحة.



واستفسر الأنبعي عن معدلات الوقت المستغرق من تقديم الطلب إلى الحصول على ترخيص للأطباء والممرضات والفنيين في المراكز الطبية وذلك في عام 2017 وفي عام 2022؟ وعن المدة الزمنية المطلوبة للحصول على ترخيص رسمي للمراكز والعيادات في عامي 2017 و2022.