

أكد النائب د.عادل الدمخي أهمية التوجه إلى إنشاء الشركات المساهمة في المرحلة المقبلة من أجل استفادة الدولة والمواطن وجلـــب المستثمــريـن الاستراتيجيين، مشيرا إلى دعم النواب في المجلس الحالي لهذا الاتجاه بدءا من السعي لإقرار قانون إنشاء الشركات الإسكانية.



وأوضح الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أنه تقدم بـ 5 اقتراحات بقوانين لتأسيس الشركات المساهمة، فضلا عن اقتراح بقانون كان قد تقدم به لإنشاء شركة متخصصــة للتطويـــر العقاري والذي يمكن أن يدخل في قانون إنشاء المدن الإسكانية.



وأكد أهمية دور هذه الشركات في تحقيق المنفعة للشعب الكويتي من خلال تملكه نسبة 50% من أسهمها، وجلب المستثمر الاستراتيجـي بنسبـــة 26% وتضمن نسبة 24% للحكومة.



وأفاد بأنه تقدم باقتراح بقانون لإنشاء شركة مساهمة متخصصة لصيانة وتشغيل المباني والمنشآت العامة وتشغيلها وذلك بالنظــر إلى مبلغ الصيانة الذي فيه هدر كبير على الجهات المختلفة، كما تقدم باقتراح بقانون لتأسيس شركة مساهمة متخصصة لإدارة المطارات.



وأوضح أنه تقدم باقتراح بقانون لإنشاء شركة مساهمة متخصصة لصيانة المصافي النفطية ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية الأمر الذي سيوفر على الدولة مبالغ قد تصل إلى مليارات الدنانير على مدى سنوات، مؤكدا في الوقت نفسه أنه تقدم باقتراح بقانون لإنشاء شركة مساهمة متخصصة لإنشاء وصيانة الطرق.



وقال الدمخي «نريد أن نحول البلد إلى نظام الاستثمار والشركـــات المساهمة لتنمية موارد الدولة كفكرة للاستثمار»، مضيفا «لقد أنفقنا في السنوات الماضية على شركات عائلية لم يستفد منها الشعب وخدماتها سيئة، ويجب أن نرجع لفكرة الاستثمار من أجل الشعب».



ونوه الدمخي بأهمية قرار مجلس الوزراء رقم 586 لسنة 2010 بإنشاء شركة مستشفيات الضمان الصحي، معتبرا أنه من أفضل القرارات، مضيفا انه «بموجب القانون سينتقل لها مليون و800 ألف وافد بنظام التأمين وينخفض الضغط على مستشفيات الحكومة بنسبة 40% ما يرفع من مستوى الخدمة للمواطنين والمقيمين».



واستغرب عدم حضور أي مسؤول من وزارة الصحة الحفل الذي أقيم بتاريخ 25/12/2022 بتسلم هيئة الاستثمار (ممثلة بشركة مستشفيات ضمان) مستشفى الأحمدي، كمرحلة أولى لإجراءات تشغيل منظومتها الصحية.



وأعلن عن تقدمه بسؤال برلماني لوزير الصحة عن أسباب عدم حضـــور أي مسؤول بوزارة الصحة في هذا الاحتفال، معتبرا أن «وزارة الصحة ليس لديها إيمان حقيقي بعمل مستشفيــات الضمـــان الصحي، وهــــل هناك معوقات فعلية لعمل شركات مستشفيات الضمان الصحي»؟



وبين أنه طلب تزويده بجميع محاضر اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة وشركة مستشفيات الضمان، وخطة وزارة الصحة في إسراع إجراءات تراخيص المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية للشركة وترخيص العاملين الصحيين.



وأضاف أن السؤال شمل الاستفسار عن استراتيجية وزارة الصحة للمرحلة بعد انتقال المرضى الوافدين إلى شركة الضمان، وذلك لمعرفة خطة الدولة في استغلال المستشفيات بعد انتقال الوافدين إلى مستشفيات شركات الضمان الصحي.