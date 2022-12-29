

يقام مجلس السماع في تفسير سورة «الفاتحة» بإسناد وتعليق فضيلة العلامة المحقق د.عبدالحكيم الأنيس عضو هيئة كبار العلماء والعمل الخيري في دبي وذلك يومي الأحد والاثنين المقبلين ابتداء من الرابعة عصرا.



الى ذلك، يستمر القائمون على حملة «أبشروا بالدفء» في تقديم المساعدات الاغاثية والانسانية والطبية للاجئين النازحين في مناطق الشمال السوري الى جانب توفير كسوة الشتاء للأطفال النازحين في المخيمات، وتتضمن الملابس الصوفية والبطانيات وتأمين وقود التدفئة ليتمكنوا من مواجهة الشتاء القارس والصقيع والثلوج المحيطة بهم.