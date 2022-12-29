أكدت استجابة الحكومة لمطالبهم وإمكانية الشراء من المناطق الحرة

أسامة أبو السعود

هنأت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جموع المصريين بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة،.

واعلنت جندي في تصريح مصور لها، عن امتيازات جديدة لصالح المصريين بالخارج لجلب سياراتهم وإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لخفض الجمارك على السيارات بنسب تصل إلى 35%، وتيسير الاستخلاص الجمركي بمبالغ بسيطة لا تزيد عن 3 آلاف جنيه.

وفي السياق ذاته، أكدت وزيرة الهجرة حرص الحكومة على تذليل أي عقبات والاستجابة لطلبات المصريين بالخارج، بتيسير الإجراءات، وإلغاء كافة التصديقات على المستندات، وعدم اشتراط توافر الوديعة بالحسابات لمدة 3 أشهر، وإضافة أكثر من 2500 سيارة للتطبيق ضمن الاختيارات.