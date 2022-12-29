أسامة أبو السعود

أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، قرارين وزاريين بقبول استقالة صقر السجاري الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف - بدرجة وكيل وزارة ، من العمل بالأمانة العامة للأوقاف اعتبارا من نهاية يوم الخميس الموافق 2022/12/29 .

وجاء في القرار الثاني لوزير العدل والأوقاف: " قبول استقالة منصور خالد عبدالله الصقعبي - نائب الأمين العام للمصارف الوقفية - بدرجة وكيل وزارة مساعد ، من العمل بالأمانة العامة للأوقاف اعتبارا من نهاية يوم الخميس الموافق 2022/12/29".

وجاء في المادة الثانية في القرارين: "ثانيا : يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه أو العلم به" .