أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تعيين الكويتي عبدالله دشتي، منسقا للأمم المتحدة لمبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب.

وأعرب غوتيريس في بيان مساء أمس الأربعاء، عن امتنانه لقيادة عبدالله وعمله الجاد والتزامه بتنفيذ المبادرة بما في ذلك الأوقات الصعبة.

ويأتي تعيين دشتي خلفا للسوداني أمير عبدالله الذي شغل منصب منسق الأمم المتحدة منذ اغسطس 2022.

وتقاعد دشتي عام 2021 من القوات المسلحة الكويتية برتبة فريق بالقوات البحرية ويملك 40 عاما من الخبرة في مجالات العمليات البحرية والقيادة والادارة داخل الكويت والانتشار المتعدد الجنسيات.

وشغل دشتي في الفترة (2019 - 2020) منصب ملحق الدفاع العسكري للكويت في بلجيكا وممثل البعثة الكويتية لدى حلف شمال الاطلسي (ناتو) وكان قائدا لكلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة في الكويت في الفترة (2015 - 2019) حيث كان يشرف على السياسات والاستراتيجيات ويطورها ويدير شؤون الموظفين والبنية التحتية.

كما عمل مديرا للدراسات في الكلية خلال الفترة من (2011 الى 2015) ومستشارا رئيسيا للقائد وتم تعيينه ايضا في منصب قائد فرقة العمل 152 للسفن المشتركة خلال عامي (2012 و2013) حيث أشرف على تخطيط وتنفيذ العمليات في الخليج.

وشغل دشتي منصب مدير المعهد البحري الكويتي في الفترة (2009 - 2011) ونائب قائد الأسطول البحري (2007 - 2009) وقائد الأسراب 73 و72 و74 في الفترة (2005 - 2007) ومنذ عام 1981 خدم في مناصب مختلفة تتراوح بين ضابط حرب رئيسي وضابط تنفيذي وضابط تدريب وضابط ارتباط داخل القوات المسلحة الكويتية بما في ذلك عمليات الانتشار الاقليمية والدولية وهو حاصل على درجة الماجستير في الدراسات الدولية من كلية الملك في لندن.

كما التحق بكلية الأركان البحرية في (نيوبورت) بالولايات المتحدة الأمريكية وكلية الأركان المشتركة في (نورفولك) بالولايات المتحدة الأمريكية والكلية الملكية للدراسات الدفاعية بالمملكة المتحدة وهو حاصل أيضا على بكالوريوس في التربية والتعليم من جامعة التكنولوجيا في سيدني ويتحدث اللغة الانجليزية الى جانب لغته العربية.

يذكر انه تم اطلاق مبادرة البحر الاسود لنقل الحبوب من قبل اوكرانيا وتركيا وروسيا والامم المتحدة في يوليو الماضي بهدف السماح باستئناف الصادرات الأوكرانية من الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة بما في ذلك الأمونيا عبر ممر انساني بحري آمن.