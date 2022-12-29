في ختام فعاليات «شهر العلوم في الكويت»، الذي عقد على مدار شهر ديسمبر، يقيم البورد الكويتي لطب الأطفال معرض «أطفالنا قطع من السكر»، في مجمع الأڤنيوز يومي 30 و31 ديسمبر برعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

ويهدف المعرض، الذي يقام من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء، إلى رفع مستوى الوعي حول تأثير داء السكري في المجتمع، وتشجيع التشخيص المبكر، ودعم المصابين به وتعزيز التوعية بطرق الوقاية من داء السكري أو تأخير ظهوره، من خلال اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة النشاط البدني.



ويتضمن المعرض إرشادات ونصائح من أطباء البورد المختصين، وهم: طيبة الأنصاري وميس نبيل ودارين أحمد وريما البلوشي وسلمان العصفور وعالية العازمي ودعاء العيسى، بهدف تعزيز دور الأسرة في التثقيف الصحي في علاج داء السكري والوقاية من مضاعفاته وزيادة الوعي حول العلامات التحذيرية التي تدل على الإصابة به.



وتتضمن ورش المعرض فحص السكر والرد على أسئلة الجمهور واستفساراتهم من قبل أطباء البورد الكويتي لطب الأطفال إضافة إلى مشاركة أطباء الأسنان لفحص الأسنان وتقديم النصائح المناسبة ومشاركة من رابطة السكر وفحص السكر التجسسي، إضافة إلى مشاركة من نخبة من اختصاصيات التغذية.



ويقدم البورد الكويتي مجموعة من الأنشطة الموجهة للأطفال لزيادة وعيهم بالمرض، وكيفية التعامل معه على أنه حالة طبيعية من أجل التكيف وأهمية النظام الغذائي الغني بالألياف كالخضراوات والفواكه وتوفير البروتينات والڤيتامينات اللازمة من الأسماك والبيض والجبن والحليب قليل الدسم إضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.



يذكر أن مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تنظم فعاليات «شهر العلوم في الكويت» هذا الشهر تزامنا مع ذكرى تأسيسها في 12 ديسمبر 1976، وذلك احتفاء بالمشهد العلمي في البلاد وتجسيدا لرسالة المؤسسة في نشر العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل مستقبل مزدهر.