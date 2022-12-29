دارين العلي

قال نائب رئيس فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء أحمد الشمري، ان الفريق قام بعدد من الجولات التفتيشية في محافظتي الفروانية والعاصمة لرصد التعديات على الشبكة الكهربائية.

ولفت الى ان الجولات تركزت على الحيازات الزراعية بالتعاون مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية حيث تم قطع التيار عن الحيازات المخالفة التي ثبت بأنها غيرت نشاطها من حيازة زراعية الى مستودعات لتخزين المواد المختلفة ومنها الخطرة.

ولفت الى انه تم خلال الجولات ايضا توزيع أكثر من 200 إنذار بسبب هدر المياه وذلك وفقا للقوانين والقرارات المنظمة.

وقال ان حصيلة المخالفات للشهر الجاري بلغت 20 محضر ضبط وإثبات حالة في محافظتي الفروانية والعاصمة منبها لضرورة ازالة المخالفات والتعديات عن الشبكة ايا كانت لان الفريق لن يتوانى عن ملاحقة المخالفين وازالة التعديات دون تقصير.