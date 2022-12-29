تعتزم الحكومة اليابانية تحسين نظام التحذير من الصواريخ على مستوى البلاد والذي يهدف إلى تحذير المواطنين من عمليات إطلاق الصواريخ من جانب كوريا الشمالية، وذلك بهدف بدء العمل بالنظام المحسن في الصيف المقبل.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ بالستية في أكتوبر ونوفمبر، لكن في نوفمبر صدر التحذير بعد الوقت الذي كان من المتوقع أن يحلق فيه الصاروخ فوق اليابان، ولمعالجة هذه المشكلة تخطط الحكومة لتوسيع مناطق التنبيه من خلال الجمع بين البلديات المجاورة في منطقة استجابة واحدة.

ويقول المسؤولون إنه من المتوقع أن يؤدي التغيير إلى تسريع إعلانات التنبيه بحوالي دقيقة واحدة مقارنة بالوقت الذي استغرقه إصدار التنبيه في أكتوبر الماضي. كما يتوقعون أن يستغرق التطوير حوالي ستة أشهر