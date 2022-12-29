حظي فيديو كليب أغنية الفنانة أصالة والمطربة المغربية أسما لمنور "سيد الغرام" التي طرحتاه عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصات الموسيقية ، بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حقق نسبة مشاهدة بلغت 5 ملايين و406 آلاف و22 مشاهدة بعد أسبوع من إصداره ،

وطرحت أصالة وأسما لمنور الديو الغنائي ،الذي جمعهما سويا ، يوم الجمعة الماضي على "يوتيوب" والمنصات الموسيقية ، وهو كلمات محمد مغربي وألحان مهدي موزين وتوزيع مشترك لطارق الحجيلي ومادارا، وأشرف على إخراج فيديو كليب الأغنية حسن غدار.

وواصلت أسما لمنور الترويج للأغنية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعادت نشر تعليقات الجمهور على الديو الذي يجمعهما لأول مرة و ودخل ضمن قائمة الأعمال الأكثر تداولا على المستوى العالمي .

وعبرت أسما لمنور عن سعادتها بالانتشار الواسع الذي يحققه الديو الغنائي مع أصالة ، مشيرة إلى أنه سابع مقطع فيديو الأكثر رواجا عبر العالم .

ووجهت التحية لفريق العمل الذي ساهم في هذا النجاح ، لافتة إلى أنه تم تسجيل و عزف وتوزيع الأغنية كاملة بالمغرب و بأنامل موسيقيين مغاربة مبدعين.