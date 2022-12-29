تم افتتاح أول مترو معلق في دكا، عاصمة بنغلادش الشاسعة التي تعاني من الاختناق المروري.

وقالت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في حفل إطلاق الخط الأول "لقد وعدنا بالقضاء على الاختناقات المرورية في دكا ... بفضل ستة خطوط مترو، سنكون قادرين على الوفاء بذلك".

دكا البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، هي واحدة من أكثر المدن كثافة سكانية في العالم. ويشير باحثون إلى أن وقت العمل الضائع بسبب الاختناقات المرورية التي تؤرق السكان، يشكل عبئا على اقتصاد العاصمة تُقدر قيمته بنحو 3 مليارات دولار سنويًا.

غالبًا ما يتفاقم الازدحام بسبب الأحداث الاجتماعية والأمطار الموسمية.

من المقرر أن يضم مترو دكا المعلق ستة خطوط تغطي أكثر من 100 محطة بحلول عام 2030.

ومن المقرر أن يستخدم الخط 60 ألف شخص في الساعة عند ساعة الذروة.