أفاد تقرير فلسطيني رسمي، بأن عـدد الفلسطينيين المقدر فـي نهاية عام 2022 بلغ حوالي 3ر14 مليون فلسطيني.

وذكر الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، في تقرير أن الفلسطينيين يتوزعون بواقع 4ر5 مليون داخل الأراضي الفلسطينية على حدود 1967، بنسبة زيادة سنوية بلغت 4ر2 % مع نهاية العام الجاري.

ولا يزال حوالي سبعة ملايين فلسطيني يعيشون في الشتات، منهم 4ر6 مليون في الدول العربية، ونحو 761 ألفا في دول أجنبية، وحوالي 7ر1 مليون فلسطيني يعيشون داخل إسرائيل.

وأوضح التقرير أن نسبة الأفراد أقل من 14 عاما في نهاية عام 2022 تقدر بحوالي 38% من مجمل السكان فـي فلسطين، بـواقع 36% في الضفة الغربية و41% في قطاع غزة.

ويلاحظ انخفاض نسبة الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر، حيث قدرت نسبتهم في نهاية عام 2022 بحوالي 3% في فلسطين، بواقع 4% في الضفة الغربية و3% في قطاع غزة.

وبحسب التقرير، فانه رغم التعافي التدريجي في أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال النصف الأول من عام 2022، والارتفاع الذي سجل في عدد العاملين في معظم الأنشطة الاقتصادية، إلا أن معدل البطالة لا يزال مرتفعا.

ويعود الارتفاع في معدل البطالة إلى الارتفاع الكبير في معدلات البطالة في قطاع غزة، حيث ما يقارب من نصف المشاركين في القوى العاملة 45% هم عاطلون عن العمل مقارنة مع حوالي 14% في الضفة الغربية، وما زال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الذكور والاناث 21?? بين الذكور و39% بين الاناث.