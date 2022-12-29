يعتقد ما يقرب من نصف الأمريكيين وأغلبية كبيرة من الجمهوريين أن النفوذ العالمي للأمة يتراجع، وفقًا للاستطلاع جديد لمؤسسة بيو للأبحاث

وبشكل عام، قال 47 في المائة من المشاركين في استطلاع الرأي لمؤسسة "بيو" إن تأثير الولايات المتحدة على الساحة العالمية يتضاءل، بينما قال 19 في المائة إنها آخذة في التزايد، بينما اعتبر الباقون أنها لم تتغير.

وبحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، لم يتطرق الاستطلاع الجديد إلى أداء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في حد ذاته، لكنه أظهر أن العديد من الأمريكيين لا يشعرون بالرضا عن بلدهم على المسرح الدولي.