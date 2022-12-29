تعمل شركة أمازون، عملاق التجارة الإلكترونية على تطوير تطبيق مستقل لمشاهدة المحتوى الرياضي.

وأفاد مصدر مطلع على الخطة، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك بوست" بأنه من المرجح أن تكمل هذه الخطوة جهود أمازون لمضاعفة البرامج الرياضية التي تعرضها من خلال خدمتها، برايم فيديو (Prime Video)، وهي قناة رئيسية لجذب المستهلكين إلى منصة التسوق الخاصة بها.

وتمتلك أمازون بالفعل حقوق بث بعض الرياضات، بما في ذلك امتياز مباريات دوري كرة القدم الوطني الأمريكي ومباريات كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز في المملكة المتحدة؛ مما يجعلها قادرة على المنافسة بشكل أفضل مع زعيم البث الرياضي، شبكة ديزني.

ووفقًا للمصدر، ليس من الواضح متى ستطرح أمازون التطبيق الرياضي أو ما إذا كان ستمضي في تنفيذ الخطة.