أظهرت حسابات الاتحاد الأوروبي التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) وصول مساهمة ألمانيا في ميزانية الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي إلى مستوى قياسي جديد قدره 1ر25 مليار يورو (7ر26 مليار دولار).

وسجلت المساهمة الألمانية زيادة كبيرة خلال العام الماضي مقابل 4ر19 مليار يورو خلال 2020، وأكثر من ضعف مساهمة فرنسا التي بلغت 4ر12 مليار يورو. وبلغت مساهمةإيطاليا ثالث أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان في الميزانية لأوروبية 2ر3 مليار يورو أي أقل من 15 %من إجمالي مساهمة ألمانيا في الميزانية الأوروبية.

وبحسب البيانات فإن أكبر مستفيد صاف من أموال الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي كانت بولندا التي حصلت على 8ر11 مليار يورو، تلتها اليونان وحصلت على 5ر4 مليار يورو ثم المجر 1ر4 مليار يورو ورومانيا نحو 4 مليارات يورو.

وخلال مفاوضات إطار العمل المالي للاتحاد الأوروبي للفترة من 2021 إلى 2027 وافقت ألمانيا وغيرها من الدول الأعضاء التي تساهم في ميزانية الاتحاد الأوروبي بأكثر من تأخذ من الميزانية على زيادة مساهماتها مرة أخرى لتعويض نقص إيرادات الاتحاد بعد خروج بريطانيا منه.