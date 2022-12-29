نما الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة في الربع الثالث من العام الحالي 2022 للمملكة بنسبة 6ر2 % ، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت بيانات دائرة الإحصاءات العامة، في تقريرها الربعي وأوردته وكالة الأنباء الأردنية ( بترا)، إلى أن التقديرات الأولية أظهرت أن القطاعات الاقتصادية حققت نموا خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي.

ووفقا للتقرير، حقق قطاع الصناعات الاستخراجية أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة حيث بلغت 3ر5 % ، مساهما بمقدار 12ر0 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد السمك بنسبة 1ر4 % ، مساهما بمقدار 16ر0 نقطة مئوية، ثم قطاع الإنشاءات بنسبه 6ر3 % ، وساهم بما مقداره 11ر0 نقطة مئوية، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5ر3 % ، وساهم بما مقدراه 64ر0 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.