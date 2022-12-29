تعهد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بمنح الأوكرانيين الذين قدموا إلى كندا بموجب برنامج الهجرة المؤقت الحصول على وضع الإقامة الدائمة في بلده.

وذكر ترودوا (في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية أنه فيما يتعلق بالأوكرانيين الذين أتوا إلى هنا، أعرف أن العديد منهم يتطلعون إلى العودة إلى ديارهم وإعادة البناء.. وكثير منهم يريدون البقاء.. سيتم الترحيب بهم وسيصبحون كنديين غير عاديين".

وأشار رئيس الوزراء الكندي أنه بشكل عام، وصل أكثر من ١٣٥ ألف أوكراني إلى كندا هذا العام، على الرغم من أنهم ليسوا جميعًا من اللاجئين.

وفي منتصف شهر مارس، منحت الحكومة الفيدرالية أكثر من ٤٧٠ ألف طلب تأشيرة خاصة قدمها أوكرانيون لدخول كندا.