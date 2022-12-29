احرصوا على تدفئة الأطفال بشكل خاص وإبعادهم عن التعرض للهواء الخارجي

بدء «برد الشولة» يوم الإثنين.. ودخول «برد البطين» المعروفة بشدة برودتها 15 يناير

قال الخبير الفلكي عادل المرزوق: تهب في هذه الأيام على المنطقة الرياح الشمالية الى الشمالية الغربية الخفيفة معتدلة السرعة تتراوح بين 7 و14 كم/ساعة، وقد تنشط على فترات خلال هذا الأسبوع، مبينا ان الرياح الشمالية رياح باردة ستخفض من درجات الحرارة كثيرا، ومن المتوقع أن تنخفض وتكون بين 8 و12 درجة مئوية في الليل و16 و18 نهارا.



وأضاف المرزوق: معروف منذ القدم ان انخفاض درجات الحرارة في الكويت يكون مع هبوب الرياح الشمالية أو الشمالية الغربية، ويقال ان برد الكويت يكون مع الرياح الشمالية، حتى في أيام الصيف يلاحظ أن درجات الحرارة تنخفض كثيرا مع هبوب الرياح الشمالية لكن هذا الانخفاض الذي يحدث الآن من المحتمل ان يستمر لفترة قد تزيد على الـ 10 أيام القادمة، مشيرا الى ان هذا الانخفاض الذي طرأ على درجات الحرارة نتيجة لوجود مرتفع جوي كبيرا جدا في نطاقه ويتمركز حاليا في كل أجزاء شبه الجزيرة العربية يغطيها من شمالها إلى اقصى جنوبها حتى السواحل العمانية المطلة على بحر العرب، وهذا المرتفع الجوي تبلغ قوته حاليا من 1024-1027 مليبار.



وتابع: أدى ذلك إلى هبوب الرياح الشمالية الغربية التي تسببت في انخفاض درجات الحرارة في المنطقة وهي حاليا بين 10 و13 درجة، ومن المحتمل ان تنخفض أكثر في الليل فتصل إلى 8 درجات مع اقتراب ساعات الفجر، لذلك يجب اخذ الحذر من موجة البرد، واحرصوا بشكل خاص على تدفئة الأطفال وإبعادهم عن برودة الخارج.



وزاد: فلكيا وبعد أربعة أيام ستبدأ فترة برد الشولة وذلك يوم الاثنين 2 يناير، ويقول الأجداد في الماضي عن برد الشولة «الشولة ترد البرد من أوله»، علما أن دخول نوء الشولة مؤشر على نهاية فترة «المربعانية» واقتراب دخول فترة «برد البطين» المعروفة بشدة برودتها والتي من المتوقع ان تبدأ 15 يناير ومدتها 52 يوما وتنتهي 7 مارس، وتبدأ فترة برد البطين مع بداية«نوء النعايم» الذي يقول عنه عرب شبه الجزيرة العربية «في النعايم يوقظ البرد العجوز النايم»، ومع دخول برد الشولة هناك احتمال ان تتحول الرياح يوم الثلاثاء إلى رياح شرقية وجنوبية شرقية (كوس مطلعي) تؤدي إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بالليل 12-14 درجة مئوية، كما تتسبب في تكاثر السحب الركامية وتغطي سماء المنطقة وتجعل من الجو غائما كليا مع احتمال سقوط امطار رعدية متفرقة اليوم الرابع من السنة الميلادية.



وختم بالقول: نشير أيضا هنا لطول النهار أمس، فقد اصبح 10 ساعات و18 دقيقة، حيث بدأ النهار يأخذ من طول الليل دقيقة واحدة تقريبا في اليوم، وهذا يعني ان النهار يطول يوميا دقيقة واحدة كل يوم بينما الليل يقصر دقيقة واحدة لذلك فإن نهار أمس أطول من نهار يوم امس الأول ونهار اليوم سيكون أطول من نهار سابقه وهكذا حتى يوم 16 مارس حيث يتساوى طول الليل مع النهار في الكويت.