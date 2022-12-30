لابد أن كل طفل في العالم قد سمع بذلك الرجل العجوز السمين ذي اللحية الكثة الذي يقطن القطب الشمالي مع زوجته وأقزامه، ويوزع الهدايا على الأطفال الطيبين، ويمنع الهدايا عن الأطفال المشاغبين في عيد الميلاد أو الكريسماس، والذي تتعدد أسماؤه، «سانتا كلوز، بابا نويل»، أسماء كثيرة كلها تؤدي إلى نفس الهدف، «أفعالك تصنع مستقبلك وأنت تملك الفرصة لتحسين نفسك».



إن فترة عيد الميلاد فترة دافئة لطيفة بأشجار عيد الميلاد المضيئة و«سانتا كلوز» المبتسم على الدوام، وبالطبع الهدايا والمأكولات اللذيذة وهي أيضا فترة ملائمة لكي تفكر ماذا صنعت في الماضي حتى وصل بي الحال إلى هنا؟



ماذا سيحصل لي في عيد الميلاد القادم؟



طبعا، لا يقتصر عيد الميلاد على الهدايا و«سانتا كلوز» فقط، لابد من فيلم عائلي يحمل طابع عيد الميلاد البهيج الدافئ، ولذلك سنقدم لك الفيلم اللطيف «Spirited» والذي تدور أحداثه في أجواء موسيقية راقصة حول «روح عيد الميلاد الحاضر»، الذي يقوم مع «روح الميلاد الماضي» و«روح الميلاد المستقبل»، بمساعدة أحد البشر السيئين على التغير وتحويله إلى شخص طيب صباح عيد الميلاد، فقد استمر «روح الحاضر» على هذا المنوال لعدد كبير من السنوات، وعلى الرغم من أنه كان مؤهلا للتقاعد والعودة إلى الأرض كي يعوض عن إخفاقاته في حياته السابقة، إلا أنه استمر برفض هذا العرض.



يواجه «أشباح عيد الميلاد» تحديا جديدا متمثلا بـ «كلينت بريغز» المستشار الإعلامي المتخصص في تشويه السمعة وتحطيم المنافسين، إنه شخص سيئ للغاية سواء في عمله أو مع أفراد عائلته، على الرغم من رفض رئيس الأرواح «جايكوب مارلي» مساعدة «كلينت» لاعتقاده بأن روحه غير قابلة للإصلاح، إلا أن «الحاضر» يصر على مساعدته، لأن تغييره سيكون إيجابيا بشكل مضاعف، يبدأ «الأشباح» ولمدة عام كامل بتجهيز كل ما قد يساعد على تغيير «كلينت»، فيقوم بزيارة مقر شركة «كلينت» مع اقتراب عيد الميلاد، ليشاهدوه مع ابنة أخته، حيث يقترح عليها تشويه سمعة زميلها في الفصل كي تنجح في الفوز بانتخابات المدرسة، لكن الأمور تتعقد أكثر حينما تتمكن «كيمبرلي» مساعدة «كلينت» من رؤية شبح «الحاضر»، فتبدأ المهمة في تحويل «كلينت» إلى شخص طيب محب، على الرغم من عناده الشديد واقتناعه المطلق بأن البشر لا يتغيرون.