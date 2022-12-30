MEGAN

تصبح «جيما» مسؤولة عن رعاية ابنة أختها اليتيمة «كادي»، ولمساعدتها على تجاوز أحزانها بفقدان والديها، تقدم «جيما» لـ «كادي» هدية تتمثل في دمية آلية تدعى «ميغان» مصممة خصيصا لمرافقتها وحمايتها، ولكن سرعان ما تخرج «ميغان» عن السيطرة.



الفيلم من إخراج: جيرارد ونستون، بطولة: أليسون ويليامز، جينا دافيس، فيوليت ماكغرو، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 5 الجاري.

BELLE ET SEBASTIEN



الفيلم فرنسي مأخوذ عن مسلسل الكارتون الشهير «بيل وسيباستيان» الذي شاهده جيل الثمانينيات في الكويت، وتدور أحداثه حول طفل يبلغ من العمر 6 أعوام يدعى «سيباستيان»، يعيش برفقة عائلته بالتبني في قرية صغير في فرنسا من دون أن يعرف والدته الحقيقية، ما يثير بداخله حزنا كبيرا، ويصادق كلبا يطلق عليه «بيلي» وتتطور علاقتهما، حيث يصبحان يساندان بعضهما البعض دائما، ويدخلان في العديد من المغامرات.



الفيلم فرنسي من إخراج: نيكولاس فانير، بطولة: فليكس بوزويه، تشيكي كاريو، مارغو شاتيليه، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 12 الجاري.