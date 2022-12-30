

لن ينسى نوفاك ديوكوفيتش أبدا شعوره عند ترحيله من أستراليا في وقت مبكر هذا العام، لكن اللاعب الصربي قال إن رغبته في العودة لبطولة التنس الكبرى في ملبورن بارك الشهر المقبل أظهرت عمق مشاعره تجاه هذا البلد. وقال ديوكوفيتش في أول مؤتمر صحافي منذ عودته إلى أستراليا «لا يمكن نسيان هذه الأحداث، إنها واحدة من الأشياء التي تعلق معك وتستمر لبقية حياتك».



وأضاف «كانت تجربة لم أختبرها من قبل أبدا وأتمنى ألا تتكرر، لكنها تجربة حياتية قيمة بالنسبة لي. لكن يجب أن أمضي للأمام ، والعودة إلى أستراليا تبين شعوري تجاه هذا البلد وشعوري باللعب هنا».



وسيستعد ديوكوفيتش لمنافسات أستراليا المفتوحة بخوض بطولة أديليد الدولية التي تنطلق في أول أيام 2023 ويطمح لاستقبال دافئ من الجماهير المحلية.