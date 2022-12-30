أكد المهاجم الهولندي الدولي كودي غاكبو أن مواطنه فيرجيل فان دايك لعب دورا مهما في انتقاله إلى ليفربول الإنجليزي.



وقال غاكبو للموقع الرسمي لليفربول «في الوقت الذي كنت أتحدث فيه إلى المدرب جاء (فان دايك) إلى المكتب وشاهدني، تبادلنا الحديث قليلا، وتحدثنا طويلا عبر الهاتف في الأيام الأخيرة».

وأضاف «ما قاله لي هو ان هذه هي خطوة الانتقال المناسبة بالنسبة لي وكذلك بالنسبة لعملية تطوري، ولكي أصبح لاعبا أفضل، وأن النادي كبير ولكنه أيضا أشبه بعائلة كبيرة».

وختم غاكبو بالقول «أعتقد أن ذلك مهم للغاية بالنسبة لي لأنني رجل عائلة، سعيد بتواجده (فان دايك) هنا حتى يساعدني في بعض الأمور، ممتن حقا لوجودي هنا».



وأعلن «الريدز» رسميا عن ضم غاكبو من صفوف آيندهوفن الهولندي، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 37 مليون جنيه إسترليني (42 مليون يورو).

وقدم غاكبو مسيرة مميزة مع منتخب هولندا في مونديال قطر 2022، قبل أن يلتحق بزميله في المنتخب فان دايك، في ملعب أنفيلد.