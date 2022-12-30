قاد المهاجم الدولي كيليان مبابي فريقه باريس سان جرمان المتصدر إلى فوز مثير على ستراسبورغ 2-1، في حين لم تكن عودة زميله البرازيلي نيمار موفقة اثر طرده لتلقيه بطاقتين صفراوين، وذلك ضمن منافسات المرحلة الـ 16 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وسجل مبابي ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بعد خطأ من المدافع جيرزينو نيامسي، فيما كان سان جرمان يلعب بـ 10 لاعبين إثر طرد نيمار لتلقيه بطاقة صفراء ثانية لتعمده السقوط داخل المنطقة (62). وكان البرازيلي ماركينيوس افتتح التسجيل لباريس برأسية (14)، قبل أن يتحول إلى سيئ الحظ بتسجيله هدف ستراسبورغ عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (51).



ورفع سان جرمان الذي حقق انتصاره الثامن تواليا في مختلف المسابقات رصيده إلى 44 نقطة في الصدارة.



وسجل المهاجم الشاب البديل إلياس بن صغير، ابن الـ 17 عاما، هدفين وقاد فريقه موناكو للفوز على مضيفه أوكسير 3-2.



وفاز ليل على مضيفه كليرمون فيران بهدفين نظيفين سجلهما الانجليزي أنجل غوميز (86 من ركلة جزاء) والغيني محمد بايو (90+4).وعاد ليون إلى سكة الانتصارات بفوزه على بريست 4-2.



وقاد المهاجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي فريقه أجاكسيو للفوز على متذيل الترتيب أنجيه 1-0، وتعادل تروا وضيفه نانت سلبا.