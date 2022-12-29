زار وفد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا اليوم الخميس مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار «همة طويق».



وشملت الزيارة جولة في الأجنحة المشاركة بالمهرجان، ومعرض متحف الأسلحة، إضافة إلى مشاهدة عرض التحكيم النهائي في منافسات الطبع.



وأشاد المدير التنفيذي لأعمال البنية التحتية في الهيئة وليد المنيع بالتنظيم الكبير الذي يشهده المهرجان، مشيرا إلى أنهم يسعون للاستفادة من خبرات القائمين على هذه التظاهرة الثقافية، ونقلها إلى العلا، لإنشاء مضامير متخصصة لمسابقات الهجن.



وقال «شاهدنا وتعرفنا واستمعنا لمختلف تفاصيل المهرجان التي أظهرت هذا الموروث بالشكل المميز، وجميع تفاصيل المهرجان مميزة من حيث الكفاءات السعودية العاملة في مجال التنظيم والرعاة المميزين والفعاليات المصاحبة المنوعة كالمزاد وبيت القطين والمنافسات المتنوعة»، مثمنا في هذا الصدد للقائمين على هذا المحفل الثقافي، لما يبذلونه من جهود كبيرة للحفاظ على موروث الإبل ونقله للأجيال.



وتواجد السائحان الأميركيان فيليب وزوجته سوان في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 7 للعام الثاني على التوالي، وهذه المرة برفقة أصدقائهما الذين حضروا للتعرف على هذا الموروث الثقافي.



ويقول فيليب: أحضر للمرة الثانية للمهرجان للاستمتاع بجمال الصحراء، وما يضمه من فعاليات متنوعة اختلفت من حيث الأنشطة عن العام السابق.



وأضاف: عندما عدت إلى أميركا العام الماضي أخبرت أصدقائي عن المهرجان، وشاهدوا الصور التي كنت قد التقطتها، ودعوتهم لزيارته هذا العام معي، وبالفعل ها نحن اليوم نقف على أرض المهرجان برفقة أصدقاء جدد، معبرا عن انبهاره بالتطور الكبير والمساحة الشاسعة لهذا العام، وتنوع الخدمات في منطقة المهرجان، التي ضمت المطاعم المتنوعة ومحال بيع أدوات الإبل ومنطقة كأس العالم، مقدما شكره للقائمين على المهرجان لحفاوة الترحيب وكرم الضيافة.



وشهدت منافسات أشواط الفرديات، التي أقيمت ضمن النسخة السابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، حضورا كبيرا وتنافسا شديدا بين ملاك الإبل المشاركين واستعراضا للفرديات من سلالات نادرة.



وتوزعت أشواط الفرديات على 5 ألوان، بحضور فرديات قوية من سلالات فاخرة ونادرة وإنتاج مميز، حيث استعرض ملاك الإبل في تلك الأشواط أجمل ما لديهم من ندر الفرديات وعروض فاخرة.



وبلغ عدد الإبل المشاركة في أشواط الفرديات 318 متنا، موزعة بين 5 ألوان هي: مجاهيم، وضح، حمر، شقح، وشعل، وكان أعلاها مشاركة لون الوضح بـ 73 متنا.



ووصل عدد الملاك المسجلين في تلك الأشواط إلى 989 مالك إبل حضروا من 5 دول هي السعودية والكويت والإمارات وقطر والعراق، وكان أعلاها في لون المجاهيم 266 مالكا، وأقلها في لون الحمر 134 مالكا مشاركا.



واتسمت منافسات أشواط الفرديات باستعراض فرديات فاخرة في الألوان الخمسة من سلالات نادرة وقوية ومن إنتاج أسماء كبيرة في عالم الإبل أسهمت في تفاعل الحضور لتلك الأشواط وتنافس شديد بين ملاك الإبل المشاركين.