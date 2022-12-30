الحجاب أمام المعاق ذهنيا



هل يجب أن أحتجب أمام «أخو زوجي» مع العلم أنه معاق ذهنيا أي أن لديه تأخرا في نمو عقله، والأطباء يقولون إن نسبة إعاقته 80%، كما أنه يبلغ من العمر49 سنة، وحسب الأطباء فإنه لا يمكن لشخص مثله أن يتزوج؟



٭ لقد أمر الله سبحانه النساء بالحجاب ونهاهن عن إبداء الزينة إلا لمن استثني في قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ـ النور: 31). وقد استثنى الله غير أولي الإربة أي من لا رغبة له في النساء ألا حرج عليك أن تكشفي عن وجهك عند المعاق وأن تقومي برعايته إذا كانت اعاقته في ذهنه، بحيث لا يعقل شيئا أو اعاقته تذهب شهوته للنساء أو كان صغيرا. وهذا من ناحية الآية السابقة هو من غير أولي الإربة، ومن ناحية ثانية هو ممن يجوز لك كشف الوجه أمامه، مثل حكم كشف الوجه عند الأعمى لما ثبت في صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما طلقت: اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك، وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، فأما حديث نبهان عن أم سلمة أن ابن أم مكتوم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة وميمونة فأمرهما بالاحتجاب منه فقالتا: إنه رجل أعمى لا يبصرنا فقال صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟ فهو حديث ضعيف لشذوذه ومخالفته للأحاديث الصحيحة، وهذا الحديث وإن حسنه الترمذي أو صححه إلا أن الحديث السابق أصح منه فيقدم عليه.



يجوز بشروط



حققت ارباحا من شركة اصل عملها جائز ولكن تقترض وتضع ودائع بالربا وهي بقوائم الشركات الشرعية، هل اخذ كل الارباح ام اخرج منها شيئا بمصارف الأمول المشتبهة؟



٭ شراء السهم يجعل المساهم شريكا مسؤولا عن الحرام وقد منع مجمع الفقه الاسلامي الدخول في الشركة التي يكون غرضها الاساسي مشروعا ولكن تقرض او تقترض بالربا وهناك رأي يجيز المشاركة في مثل هذه الشركات مثل شركة الزور ولكن بشروط لا تتحقق في هذه الشركة منها: ألا تزيد الديون الربوية على 30% من القيمة السوقية للشركة، وألا تزيد الاستثمارات ذات الإيراد المحرم على 30% من إجمالي الموجودات، وألا يزيد الإيراد المحرم على 5% من إجمالي إيرادات الشركة.