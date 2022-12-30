دخل علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه المسجد ومعه غلامه، وطلب من رجل كان يقف بباب المسجد أن يمسك بغلته، ريثما يتم مهمته، فما كان من ذلك الرجل إلا أن حل لجام البغلة وأخذه ومضى تاركا البغلة.



فخرج علي رضي الله عنه من المسجد وفي يده درهمان يريد أن يكافئ بهما الرجل على إمساكه بغلته، فوجد البغلة تقف من دون لجام، فركبها ومضى، وأعطى غلامه درهمين ليشتري بهما لجاما آخر، فوجد الغلام اللجام المسروق في السوق قد باعه السارق بدرهمين، فاشتراه الغلام، وأحضره للإمام علي، فقال كرّم الله وجهه: «إن العبد ليحرم نفسه الرزق الحلال بترك الصبر، ولا يزداد على ما قدّر له».