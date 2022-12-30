(وتحسبهم أيقاظا وهم رقود)، (ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا)، هنا يصف الله عز وجل مشهد الفتية في الكهف عندما ينظر اليهم القادمون الى الكهف، حيث يرى تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال بدون أي كلمة أو صوت، كأنهم مستيقظون ولكنهم في الحقيقة هم نيام، نائمون ولكن أعينهم مفتوحة قليلا، منظرهم يثير الرعب والهيبة في قلوب من ينظر إليهم، حتى صورة كلبهم وهو جالس، يحرسهم في فناء الكهف يضفي صورة من الرعب لمشهد الكهف ومن فيه، يقول الشيخ أبو بكر الجزائري في تفسيره (أيسر التفاسير): «إن الله ألقى عليهم من الهيبة والوقار حتى لا يدنو منهم أحد ويمسهم بسوء إلى أن يوقظهم عند نهاية الأجل».



الله عز وجل جعلهم بهذا المشهد المثير للرعب حتى لا يقترب منهم أحد وحتى يكملوا مدتهم في بياتهم في الكهف نياما ـ يقول الأستاذ سيد قطب في ظلاله: وهم في هيئتهم هذه يثيرون الرعب في قلب من يطلع عليهم، إذ يراهم نياما كالأيقاظ، يتقلبون ولا يستيقظون وذلك من تدبير الله كي لا يعبث بهم عابث، حتى يحين الوقت المعلوم.



قبس هذه الآية: من عناصر النصر ان الله يدب الرعب في صفوف الأعداء قبل المواجهة.