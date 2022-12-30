«حم» حروف مقطعة وفيها وفي أمثالها من فواتح السور أقوال، أسلمها تسليم علمها لله وهي سر من أسرار القرآن، جاءت للتحدي فالقرآن منتظم من هذه الحروف وأمثالها، فمن أنكر أنه كلام الله فلينظم منها مثله أو سورة من مثله لتقوم له الحجة.



(تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم) يخبر الله عز وجل أن هذا الكتاب العظيم منزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل العزيز الذي قهر بعزته كل مخلوق، العليم بكل شيء. (غافر الذنب.. الآية): يخبرنا الله تعالى بأنه وبفضله غافر الذنب للمذنبين، وقابل التوب من التائبين، شديد العقاب على من لم يتب من ذنوبه وهو سبحانه صاحب النعم والتفضل على عباده الطائعين، لا معبود تصلح العبادة له سواه، إليه مصير جميع الخلائق يوم الحساب، فيجازى كلا بما يستحق.. آية عظيمة إذا تدبرها المسلم يعلم ان الله قادر عليك، ومع قدرته فتح باب عفوه ومغفرته، فحري بالإنسان ان يتوب ويبقى العبد بين الخوف والرجاء.



(ما يجادل في آيات الله.. الآية)، ذلك حال الكافرين الجدال يجادلون في آيات القرآن وأدلته على وحدانية الله ويقابلها بالباطل إلا الجاحدون الذين جحدوا توحيده، (فلا يغرك) يا محمد ترددهم في البلاد ومكاسبهم وتجارتهم وتقلبهم في نعيم الدنيا ولكنها كغمضة عين.



أهل الباطل يجادلون بغير حجة



(كذبت قبلهم قوم نوح.. الآية) يسلي الله نبيه بما سبق من الأمم التي كذبت أنبياء الله قوم نوح ومن بعدهم من الأمم التي حاربت الرسل كعاد وثمود، حاولوا قتل أنبيائهم ومنهم من قتل، وجادلوا بالباطل ليبطلوا بجدالهم الحق فعاقبتهم، فكيف كان عقابي إياهم عبرة للخلق وعظة لمن يأتي بعدهم.



دعاء الملائكة لك بالمغفرة



(الذين يحملون العرش ومن حوله... الآية) يخبر الله عن الذين يحملون عرش الرحمن من الملائكة ومن حول العرش ممن يحق به منهم، ينزهون الله عن كل نقص ويحمدونه بما هو أهل له ويؤمنون به حق الإيمان.



ويطلبون منه أن يعفو عن المؤمنين قائلين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا من الشرك والمعاصي وسلكوا الطريق الذي أمرتهم أن يسلكوه وهو الإسلام وجنبهم عذاب النار وأهوالها إنك أنت العزيز الذي لا يرد لك أمر، واسع الرحمة والعلم، العزيز (وقهم السيئات) اصرف عنهم سوء عاقبة سيئاتهم فلا تؤاخذهم بها، ومن تصرف عنه السيئات يوم الحساب فقد رحمته وأنعمت عليه، وذلك هو الفوز الذي لا فوز مثله.



الكفار يبغضون أنفسهم



(إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم.. الآية) يخبر الله تعالى عن الكفار أنهم ينادون يوم القيامة عندما يعاينون العذاب يكرهون أنفسهم أشد الكره، وعند ذلك يناديهم خزنة جهنم: لمقت الله لكم في الدنيا حين طلب منكم الإيمان به واتباع رسله فأبيتم أكبر من بغضكم وكرهكم لأنفسكم الآن بل رأيتم أنكم تستحقون سخط الله وعذابه، ويقول الكافرون: ربنا أمتنا مرتين، حين كنا في بطون أمهاتنا قبل نفخ الروح، وحين انقضى أجلنا في الحياة الدنيا، وأحييتنا مرتين في دار الدنيا يوم ولدنا ويوم بعثنا من قبورنا، فنحن الآن نعترف بأخطائنا فهل لنا من طريق نخرج به من النار ونرجع الدنيا لنعمل بطاعتك؟ ولكن لن ينفعهم هذا الاعتراف (ذلكم) ذلكم العذاب الذي لكم أيها الكافرون، بسبب أنكم كنتم إذا دعيتم لتوحيد الله كفرتم به، وإن يجعل لك شريك تصدقوا بذلك، فالله تعالى هو الحاكم في خلقه والعادل يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء، لا إله إلا هو له العلو المطلق وله الكبرياء والعظمة.



(رفيع الدرجات ذو العرش.. الآية) يصف الله تعالى نفسه العليا ويخبرنا عن عظمته وكبريائه وارتفاع عرشه العلي الأعلى عن جميع المخلوقات، أمر لا يتخيله عقل، ارتفعت درجاته ارتفاعا باين به مخلوقاته وارتفع به قدره، وهو صاحب العرش العظيم ومن رحمته بعباده أن يرسل إليهم رسلا يلقي إليهم الوحي الذي يحيون به فتتلقى الأنبياء هذه الرسالة وهذه هي وظيفة الأنبياء، الإنذار والبشارة، يخوف الرسل عباد الله وتنذرهم يوم القيامة الذي يلتقي فيه الأولون والآخرون.