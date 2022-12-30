الشطي: بالذكر والصلاة والتقرب إلى الله تعالى تخفّ الآلام

الجميعة: على المسلم عدم ترك العلاج بالقرآن فهو شفاء ورحمة

السويلم: علاج الأمراض النفسية لا يكون إلا بالإيمان وحُسن الظن بالله



تزداد الأمراض النفسية والشعور بعدم السلام والخوف والضيق والحزن والغم والاكتئاب نتيجة لتعرض المسلم لمصائب وأزمات حياتية. فكيف ينجو المسلم من الأمراض النفسية وضغوطات الحياة التي تقابله؟



يؤكد د.بسام الشطي أن طريق النجاة للمسلم من الأمراض النفسية يكون باللجوء إلى الله تعالى والتسلح بالقرآن الكريم، وليعلم أن الهم والحزن من الابتلاء والذي يميز به الله الخبيث من الطيب، ومن يصبر ويواجه مصاعب الحياة متمسكا بالإيمان، معتصما بالله عزّ وجلّ وملازما للدعاء ينجو من الأمراض النفسية فإنه ليس من دون الله تعالى كاشف، فلــيصبر وينظر الى من اصيب بحالات اكبر منه حينـــها تخف عنه آلامه وكــــذلك عليه ان يصطحب الصالحين الذين يخافون الله وأن يبتعد عن المعاصي ويكثر من ذكر الله والرقية الـــشرعية فهذا كـــــفيل بأن تزال عنه الأمراض النفسية.



ولفت د.الشطي إلى أن المرض النفسي ثلاثة أقسام: الأول: لا يخلو منه احد مثل ابتلاء في ابن مريض او توفي فيحزن ويتحسر، ونوع عندما تصيبه مصيبة يلجأ للسحرة والعرافين، والثالث: من يفسر أمراضه النفسية بالعين والسحر، وهذا مشكلة فهذا الإنسان يراجع نفسه، فيكون ابتلاء الله تعالى احيانا لأنه مقصر، او ينزل عليه الله تعالى العقاب حتى يتوب ويستقيم فعلى المسلم ان يواجه اعباء الحياة بالذكر والتقرب الى الله تعالى.



اختبار دنيوي



يــقــول د.جــلــوي الجميعة: عندما يستشعر المسلم أنه يعيش في دار اختبار وابتلاء وأن وجوده على الأرض لسبب واحد وهو عبادة الله سبحانه وتعالى، وأن حياته الحقيقية ليست في الدنيا وإنما في الآخرة وأن الله سبحانه قد وعده ان نجح في الاختبار الدنيوي وأطاع الله في أوامره وفي نواهيه فأحل حلاله وحرم حرامه، فإن الله يضفي عليه راحة البال وطمأنينة النفس ويجزيه الجنة ونعيمها (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) ومن خالف ذلك فإن له معيشة ضنكا، ولذلك على المسلم أن يلجأ إلى الله في كل وقت إن أنعم الله عليه شكر وحمد الله، وإن ابتلاه الله صبر وشكر الله وحمده بكل رضا، وشدد د.الجميعة على عدم ترك العلاج بالقرآن، قال عزّ وجلّ: (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين.. الآية) وكذلك يبحث الإنسان عن العلاج الطبي والنفسي، فالنفس تمرض كما يمرض الجسد.



لا يكون إلا بالإيمان



من جهته، يرى الشيخ يوسف السويلم أن علاج الأمراض النفسية ما يكون إلا بالإيمان الحقيقي الذي هو استشعار معية الله وحسن الظن بالله الذي معناه انه معنا ولن يخذلنا لأن من كان مع الله فهو الأقوى والأسعد، وكل قليل مع الله كثير، وكل صعب مع الله سهل وكل حزن وقلق مع الله سعادة وفرح، قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الغار في أحلك الظروف «لا تحزن إن الله معنا» وقالها موسى لما أدركه فرعون والبحر أمامه (إن معيّ ربي سيهدين). إذن العلاج الحقيقي للأمراض النفسية والضغوط الكبيرة هي المعرفة الحقيقية لله سبحانه التي معناها انه ارحم من الوالدة بولدها فكن معه ترى النور والتأييد، وتوسل بين يديه وقل يا الله فهو الوهاب يعطي بلا مقابل وهو القريب فلا يرد دعوة الداعي، حيي ستير يستحي من عبده اذا رفع يديه ان يردهما صفرا أو خائبتين، فتتحول معاناتك الى طاقة وتكون حركتك خفيفة رغم ثقل احمالك وتجعل خسارتك خسارة بدون قلق وحسرة وتجعلك تضحك رغم حزنك الشديد وتسقط على ظهرك وتظل بخير، وتجعلك تتغلب على اسوأ مخاوفك... ذلك لا يكون إلا بالإيمان.