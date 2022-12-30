

أدوية إنقاص الوزن للأطفال من سن 12 عاماً



أعلنت الشركة الدنماركية Novo Nordisk أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية مددت الموافقة على دواء Wegovy لفقدان الوزن ليشمل الأطفال. وسبق أن حصلت على موافقة الجهات التنظيمية لاستخدامه لدى البالغين العام الماضي.

وفي التجارب السريرية، فقد المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما والذين أخذوا الحقنة الأسبوعية 14% من وزن أجسامهم على مدار 64 أسبوعا.

ويتطابق هذا تقريبا مع التجارب التي أجريت على البالغين، حيث فقد المتلقون 15% من وزنهم بعد 68 أسبوعا. وارتفعت شعبية Wegovy وOzempic في عام 2022 بسبب نجاحهما غير المسبوق في المساعدة في إنقاص الوزن.

وعزا إيلون ماسك الفضل في ذلك إلى تحول جسده، وهناك شائعات أن نجوم هوليوود مثل كيم كارديشيان استخدموه أيضا.



وهناك بعض المخاوف بشأن فعالية Wegovy على المدى الطويل، مع وجود دراسة حديثة وجدت أن المستخدمين سيعيدون الوزن المفقود إذا توقفوا عن استخدام الدواء.

ويستمر انتشار السمنة لدى المراهقين في الولايات المتحدة في الارتفاع، ما يؤثر على المراهقين وعائلاتهم.

وقال د.آرون كيلي، خبير السمنة لدى الأطفال بجامعة مينيسوتا، في بيان: «الآن، أكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى خيارات جديدة لدعم المراهقين».



وتأتي الجرعات للمراهقين بنفس الحجم كما هي للبالغين. وسيبدأ المراهقون بحقن 0.25 ملليغرام أسبوعيا يمكن تناوله في الفخذ أو الذراع. وكل شهر يزداد حجم الجرعة قبل أن تصل إلى جرعة مداومة 2.4 ملغم في الشهر الرابع.

ويصل معظم الناس إلى Wegovy عن طريق الوصفات الطبية وسيغطي التأمين ذلك في معظم الحالات.

وبعض الأشخاص الذين لا يعانون من السمنة المفرطة ولكنهم يحاولون استخدام أي من العقارين يدفعون ما يزيد على 1000 دولار من أموالهم الخاصة مقابل ذلك.



ويعاني Wegovy حاليا من نقص ولم يتمكن الأميركيون من بدء دورة علاجية جديدة لأكثر من شهر حتى الآن. وأصبح الدواء Ozempic بديلا يتم تصنيع كلاهما بواسطة Novo ويستخدم المكون النشط semaglutide.

وتحول الكثيرون إلى Ozempic، الذي تمت الموافقة عليه لإدارة مرض السكري من النوع 2 ولكن يمكن استخدامه بشكل فعال لفقدان الوزن، كما أنه يواجه نقصا. وتم تطوير semaglutide في الأصل لعلاج مرض السكري.



المصدر: «ديلي ميل»