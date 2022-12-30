الصيد يحتاج إلى الصبر والمثابرة والسؤال والتعلم من ذوي الخبرة، والتعلق بشيء منذ الصغر يبقى أثره حتى المشيب.. صفحة «بحري» تلتقي اليوم الحداق مشعل الإبراهيم الذي حدثنا عن أسياف الفنطاس أيام الطفولة، وأفضل أوقات حضور النقرور وييمته أماكن سمكة الچنعد، وما السمكة التي تحتاج الى صبر أكثر من غيرها، وأماكن تواجد السبيطي بالغزر والرق خلال فصلي الشتاء والصيف، ومتى يكثر صيد الهامور، كما أطلعنا الإبراهيم على أفضل أماكن الصيد حاليا وما السمكة الحاضرة، وطريقة الصيد الجديدة التي لاقت انتشارا واسعا بين أوساط الحداقة والمحال التجارية، ولماذا الجق لا يجذب الأسماك البعيدة، ونصائح وهموم عشاق البحر وأهم نقاط الإبحار، فإلى التفاصيل:



في البداية، يقول الحداق مشعل الإبراهيم: بديت الصيد منذ الصغر في عمر 7 سنوات، وكان الوالد ربي يطول بعمره يأخذنا أنا وأخي إلى أسياف الفنطاس نحدق ونتسبح على اليال، وأيضا نحدق ونقط مشخال نصيد فيه زوري وأول سمچة صدتها كانت يميام، وعندما كبرت وكبرت معي هواية الحداق وأصبح عمري تقريبا 12 سنة طلعت بحر بالطراد مع زوج خالتي عيسى الحبيل وذهبنا الى البوية الصفرا حق صيد النويبي، وكانت أول طلعة لي بالطراد، وتوفقنا في صيد كميات طيبة من أسماك النويبي من يومها زاد حبي وشغفي للبحر.



النقرور مع السرايات



ويضيف الابراهيم: أفضل أوقات حضور النقرور مع السرايات خلال شهري أبريل ومايو، وفي هذا الوقت يجب أن يحذر الحداقة من تقلبات الجو المفاجئة ومكانه «الدفاين» ويبين النقرور الصغير (الطريجعي) وخلال شهر يونيو ولغاية أغسطس تحصله بأحجام راهية وطيبة في الفنطاس وييمته المفضلة الربيانة الكبيرة، ولكن في السنوات الأخيرة قل النقرور وصار ينصاد نادرا وأصبح مهددا بالانقراض، أما بالنسبة للچنعد ينصاد تشخيط إما بالقفشة أو الميرور أو بالييمة الحية يحطون حمامة صغيرة وأماكن الچنعد ميناء عبدالله والجزر مثل أم المرادم وقاروه وبوية عريفجان.



سبيطي الصيف بالرق



ويتابع: السبيطي اكثر سمچة تبي صبر ولازم تحسب لها بالتاريخ العربي وأماكن صيده وحسبة الماية صعبة ما هي سهلة يحتاج انك تحاول مرة ومرتين حتى تصيده وتعرف أماكنه المفضلة ووقته، والسمچة موجودة على مدار السنة اذا اشتد البرد تحصله في الغزر يطلع من الرق، وبالصيف تحصله بالرق مع صديقه الشعم وين أماكن الشعم تحصل فيها السبيطي واتعب على الييم يحب مصران الدجاج والزوري والسلس والميد.



الهامور كثرته شهر مارس



ويقول الابراهيم: الهامور والبالول على مدار السنة موجود، ولكن كثرته في شهر مارس وأفضل وقت تصيده فيه وقفت المايه دائما هذا الوقت يطلع من ميفرته وياكل ولازم يكون خيطك كبير اقل شيء 80 لأنه قوي ويلحف، وما تعطيه مجالا يقص الخيط لو يدخل ميفرته أو لحف بين الصخر وييمته المفضلة في فصل الصيف أو الشتاء له ييمة وحدة السمچة الحية اتعب عليها وأي سمچة حجمها حجم كف اليد ممتازة حق الهامور (يميام، مجوه، شعم، حمام والجم) كلها ممتازة وأماكن تواجدها الطبعانات بالدرجة الأولى والاقواع الصخرية.



الشعم يبي خيط ناعم



ويضيف: ان افضل أماكن صيد الشعم والنويبي والسبيطي في هذه الايام الشتوية هو الدفان والحيشان والرشدان بسبب ان السمچ يدخل الاطيان ويبيض ويكون الحداق نهارا فقط، ووقت الليل يقل الصيد بشكل كبير لازم تنزل الفجر وتطلع المغرب والييم ربيان أو مصران الدجاج، الشعم بالصيف تحصله بالحيشان والرشدان بالاقواع والييم المفضل الشريب، ولازم يكون خيطك ناعما من 25 لغاية 35 مو اكثر وفي فصل الشتاء تحصله في الخيوسة وبر قضي يكون بالطين والييم المفضل ربيانة.



انتشار الجق



ويتابع مشعل الابراهيم: لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار الجق بشكل كبير جدا وانتشرت المحلات اللي تبيع مستلزمات الجق وللأمانة شيء طيب جدا في الحداق وسهل وما تحتاج ييم ولا خيوط ولا بلود، والجق يصيد كل أنواع السمچ، ولكنه لا يجذب السمج مثل ييم الربيان أو الخثاق من مسافة لأنه فيه ريحة الزفر، لكن الجق يصيد السمجة القريبة عليه فقط، هذا عيبه الوحيد، لكن بشكل عام طريقة الجق ناجحة وممتازة.



ختامية



واختتم مشعل الإبراهيم قائلا: أكثر شيء يضايقني كثرة الحوادث، ولازم قبل أي طلعة بحر تتأكد من عدة أمور ومنها:



1- لازم تحرص على أن يكون الجو مناسبا، وهذا شيء أساسي بالبحر.



2- البنزين كافي يوديك ويردك.



3- سلامة الطراد من ليتات من نزافة من چنطة إسعافات أولية من سترات نجات من بطارية الطراد.



4- إذا بتروح مكان جديد ما تعرفه لازم تسأل عن المكان فيه رقوق فيه صخور خطرة ويكون البلاد شغال والجي بي اس (أجهزة الملاحة) بحالة جيدة مثل الحيشان جدا خطرة للذي لا يعرفها.



5- إذا فيه أي مشكلة بالطراد لا تتردد في انك تلغي الطلعة وتعوضها في أخرى سلامتك أهم من الوناسة.



6- لا تأخذ معاك أحدا من ربعك البحر ولا يعرف يسبح ما تدري شنو ممكن يصير، وربي يحفظ الجميع.





