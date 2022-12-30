وقّعت كلية الكويت التقنيــة (ktech) مذكرة تفاهـم مع TESOL Kuwait بهـــدف رعايــة مؤتمـر TESOL Kuwait 2023 Hybrid، وذلــك في حدث استضافته كلية الكويت التقنـية، بحضـــور نائــب الرئيس عبدالرحمــن عبدالقـــادر العجيـــل، ومديرة البحوث د.أنوار الكندري ود.ريم القناعي، ورئيسة TESOL الكويت آن نيومان.



وتضمنت مذكــرة التفاهم استضافة كلية الكويت التقنية لمؤتمـر TESOL Kuwait 2023 Hybrid وذلك خلال الفترة من 17 إلى 18 فبراير 2023.



يذكر أن TESOL Kuwait هي منظمة لمعلمي ESL/ EFL والمهنيين الشغوفين بتطوير جودة تعليم اللغة الإنجليزية للناطقين بلغات أخرى. وتمنح المنظمة عضوية للمعلمين المتواجدين في الكويت وتعطيهم الفرصة للتواصل الدائم مع المعلمين التابعين للشركة الأم TESOL International.



هذا، وأكد نائب رئيس كلية الكويت التقنية (ktech) عبدالرحمن عبدالقادر العجيل أن كلية الكويت التقنية تهتم بتطوير أعضاء هيئة التدريس بالجانب الأكاديمي والبحثي وتبادل الخبرات بينهم وبين الباحثين والمعلمين في جميع الجامعات والكليات والمدارس، ومن هذا المنطلق وقّعت الكلية اليوم مذكرة تفاهم لدعم مؤتمر TESOL Kuwait 2023 الخاص باللغة الإنجليزية.