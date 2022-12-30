آلاء خليفة



تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، نظمت الجامعة الأسترالية معرض مشاريع طلبة كلية الهندسة للفصل الدراسي الأول 2022-2023 وذلك صباح امس الأول في قاعة البوليفارد، بحضور أمين عام مجلس الجامعات الخاصة بالإنابة د.عمر الكندري، نيابة عن الوزير، إضافة إلى رئيس الجامعة الأسترالية أ.د.عصام الزعبلاوي وعميد كلية الهندسة د.محمد عبدالنبي وسفيرة أستراليا ميليسا كيلي، وأقيم المعرض برعاية بلاتينية لبنك الخليج ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ورعاية ذهبية للبنك التجاري، وكذلك برعاية السفارة الأسترالية في الكويت، وتم خلال المعرض اختيار الفريق الفائز من كل قسم في الكلية وتكريمه.



وعلى هامش المعرض، ذكر م.عمر الكندري، أن الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة تشجع دوماً الجامعات والكليات الخاصة على تنظيم المعارض الخاصة بالمشاريع الطلابية في مختلف التخصصات، مؤكدا أن الأمانة العامة لمجلس الجامعة تقدم كل أنواع الدعم المطلوب للطلبة، مطالبا الجهات المختصة بالدولة بدعم تلك المشاريع الطلابية المميزة من خلال جهات تتبنى تلك الأفكار والمشاريع، فهؤلاء الطلبة هم مستقبل الوطن وهم من يعول عليهم تنفيذ «رؤية كويت 2035».



من جهته، ذكر عميد كلية الهندسة بالجامعة الأسترالية د.محمد عبدالنبي أن 137 طالبا وطالبة شاركوا في المعرض بمشاريع بلغ عددها 31 مشروعا من مختلف تخصصات الهندسة بالجامعة خلال هذا الفصل الدراسي الأول 2022-2023، معربا عن فخره بالنتائج التي حققها الطلبة بإنجازهم كل متطلبات المشاريع الهندسية وبإشراف وتوجيه من قبل أعضاء الهيئة التدريسية.



وأردف عبدالنبي أنه من خلال المشاركة في مشاريع التخرج الهندسية، اختبر طلبتنا الممارسات الهندسية في الواقع الحياتي ما يهيئهم للدخول في مجال العمل الحقيقي والمساهمة في التعليم المستمر، لافتا إلى أن هذا المعرض يشكل فرصة رائعة لتواصل الطلبة والهيئة التدريسية في الجامعة الأسترالية مع الشركاء الصناعيين، المهنيين، والمؤسسات الأكاديمية.



وأفاد عبدالنبي بأن تقييم المشاريع يتم من خلال الهيئة التدريسية في الجامعة و3 جهات من المهنيين الصناعيين في الكويت، موضحا أن الجامعة حريصة على تنظيم معرض المشاريع الطلابية مرتين في كل عام، بحيث يتم تنظيم معرض مع نهاية كل فصل دراسي.