عبدالعزيز الفضلي



اختتمت امس اختبارات الفترة الدراسية الاولى لطلبة الصفين العاشر والحادي عشر، على ان تبدأ امتحانات الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والادبي يوم الاربعاء 4 يناير.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء»، ان الامور سارت على ما يرام في لجان الاختبارات وفق الخطة الموضوعة، مشيرة الى ان اعلان النتائج سيكون فور الانتهاء من التصحيح والمراجعة والتدقيق على موقع الوزارة. واضافت المصادر انه لن يتم الاستعجال في تحديد موعد الاعلان ليأخذ كل طالب حقه، لافتة الى ان لجان الامتحانات مستمرة في عملها لحين انتهاء عملها ، متمنية التوفيق والنجاح لجميع ابنائنا الطلبة.



من جهة أخرى، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التربية أحمد الوهيدة، عن تدشين خدمة جديدة عبر موقع الوزارة أمس تختص بالاطلاع على ترتيب الوظائف الإشرافية للهيئات التعليمية، حيث يستطيع مجتازو الوظائف معرفة ترتيبهم ضمن قوائم الانتظار إلكترونيا دون الحاجة الى مراجعة الوزارة.



وأوضح الوهيدة أن الخدمة تأتي بتعاون مشترك بين قطاع التعليم العام وإدارة نظم المعلومات وتتيح للناجحين في الوظائف الإشرافية الاطلاع على ترتيب دورهم بكل سرية من خلال إدخال الرقم السري للموظف مع المحافظة على سرية معلوماتهم وحصر الاطلاع على الشخص نفسه.