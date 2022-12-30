دلال العياف



حالة من الجدل أثارتها الفنانة بلقيس فتحي، وذلك عقب قيام إعلامي لبناني يدعى إيلي أبو نجم، بنشر صور تجمعهما معا عبر حسابه الشخصي على «انستغرام»، حيث طرحت الصور العديد من الأسئلة حول علاقته ببلقيس، فالبعض من متابعيه تكهن بوجود علاقة عاطفية تجمعهما، خاصة بعد التعليق الذي أرفقه على الصور حيث كتب: «كيمياء»، لترد عليه بلقيس بإيموجي على شكل قلوب حمراء.



ولم تكتف بلقيس بالتعليق، بل قامت بمشاركة المنشور عبر خاصية «الاستوري» بحسابها على «انستغرام» وأرفقته بأغنيتها «ممكن»، التي جاء في كلماتها: «اسمع مني وافهم، كلش مغرم اني بحبك»، ورجح البعض الآخر بوجود عمل فني يجمعهما قريبا والصور من كواليس هذا العمل.



وقدمت الفنانة بلقيس مؤخرا، الأغنية الدعائية لكأس العالم «Light The Sky» مع عدد من المطربين من بينهم نورا فتحي ورحمة رياض، كما قدمت من قبل أغنية بعنوان «أمام مرايتي» التي طرحت منذ أسبوعين وحققت رواجا كبيرا على منصات «السوشيال ميديا» بعد تحقيقها نسب مشاهدات كبيرة قرابة من الـ 4 ملايين مشاهدة على «يوتيوب» وأغنية أخرى باللهجة المصرية بعنوان «مزاجنجي»، كلمات ملاك عادل، ألحان تامر يحيى، و«مزاجنجي» هي ثالث أغنيات بلقيس باللهجة المصرية خلال عام واحد بعد «ديبلوماسي» و«ونتدلع».